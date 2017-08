Ap hevder næringslivet vinner på rushtidsavgift – Frp hevder tap

Mens Arbeiderpartiet hyller rushtidsavgiften og mener at den reduserte køtiden gagner næringslivet, mener Fremskrittspartiet at nettopp næringslivet lider av ekstrabompengene. For Oslos del kan gevinsten utebli, mener forsker.