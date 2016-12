Se «Ottoen» synge «Deilig er jorden» i Grieghallen

– Jeg har vært to ganger på scenen før, så jeg begynner å bli vant med det, sa Otto Frederik Wollertsen selvsikkert til NRK i 2008.

Den da 81 år gamle bergenseren gjorde seg klar til å avslutte Mangfoldsåret, som midtpunktet under en stor konsert i Grieghallen. Han sa ja med en gang arrangøren spurte.

– «Ottoen» er en del av Bergen, på samme måte som Bryggen er en del av Bergen, sa Ole Hamre, musikeren og komponisten som satte konserten i stand.

– En hedersmann

Julaften 2016 døde Otto Fredrik Wollertsen, 89 år gammel. «Ottoen» hadde en tøff oppvekst på ulike barnehjem, og i sitt voksne liv bodde han både på gaten og på flere institusjoner.

Lengst bodde han på Frelsesarmeens hospits i Bakkegaten i Sandviken.

Wollertsen var kjent for de fleste som besøkte Bergen sentrum, der han ofte kunne bli sett gående rundt, bøyd over sykkelen sin. I Vestre Skostredet er «Ottoen» portrettert med graffitikunst.

– Det er alltid trist når en hedersmann går ifra oss. Han var en fantastisk positiv mann, som har hatt et fantastisk livsmot på tross av det tøffe livet han har levd, sier Solveig Nilsen, daglig leder ved Bakkegaten bo- og omsorgssenter til BA.

– Lykkelig

Like før klokken syv om morgenen julaften, sovnet 89-åringen inn på Haraldsplass sykehus, etter å ha vært dårlig i en uke.

– Jeg tror han ville beskrevet seg som et lykkelig menneske. Han syntes han hadde levd et godt liv, sier Siv Sæveraas, som i 1988 laget en sak om «Ottoen» for Bergens Tidende, og siden hadde jevnlig kontakt med ham.

