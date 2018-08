Sandviken videre i cupen

Sandviken er klar for semifinale i cupen etter å ha vunnet 2–1 over Trondheims-Ørn i kvartfinalen. Kampen ble spilt i Trondheim. Målscorere for Sandviken var Amanda Perez og Kennya Cordner. Stillingen ved pause var 1–1.