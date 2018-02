Samlet for å se OL

Mange har samlet seg for å se 1500 meter skøyter for menn i Fana IL sine lokaler, tirsdag ettermiddag. To av tre norske løpere går for Fana, og det er mulighet for medalje. Sindre Henriksen går i 17. par og Sverre Lunde Pedersen i det 18. paret.