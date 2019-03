Sår tvil om gigantprosjekt på Vestlandet – mener prisen kan bli ti milliarder lavere

En ny rapport viser at nesten like mange vil bruke fergefri E39 hvis den heller bygges gjennom Fusa enn med kjempebroen over Bjørnafjorden. Den løsningen kan gi innsparing på ti milliarder, mener aksjonsgruppe.