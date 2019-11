Ringde 110 då det gneistra frå pipa

Huseigarar på Voss melde sjølv frå om at det gneistra frå pipa deira i Afdalsvegen. Brannvesenet er enno ikkje framme. – Me bad dei stenga trekken for å minimera oksygentilførsla, seier Morten Frantzen ved 110-sentralen.