Rekordmange tollbeslag

Tal frå Tolletaten viser at det i 2017 vart gjort heile 37.498 beslag i Noreg, ei auke på 2537 beslag sidan året før. Tolletaten har aldri før beslaglagd meir narkotika, ulovlege legemiddel og alkohol enn i 2017. – Eg er uroa over at folk leikar med si eiga helse for å oppnå rus, seier tolldirektør Øystein Børmer.