Rekordmange mistet lappen i sommer

172 mistet førerkortet i løpet av juni og juli, skriver Bergens Tidende. En statistikk de har ført for juni og juli viser at 2.952 råkjørere ble tatt, hvorav 172 mistet førerkortet. Aldri før har Utrykningspolitiet (UP) på Vestlandet tatt så mange i trafikken på én sommer. Politiet mener tallene blant annet kan forklares med økt bemanning i sommer.