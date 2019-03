Problemsvingar skal bli retta ut

Svingane langs fv. 62 ved Apalneset i Hyllestad skal rettast ut, slik at større køyretøy kjem fram, skriv Firda. Svingane har lenge vore ei utfordring, og vegen er berre godkjend for køyretøy inntil 12,4 meter i lengda. No planlegg kommunen og Statens vegvesen kva dei kan gjere for å betre vegen.