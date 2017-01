Politiet tror sjåføren sovnet

Tilstanden til de tre personene som ble hentet med ambulanse etter en trafikkulykke i Sveio er fortsatt ukjent. Politiet opplyser på Twitter at forklaringene som er gitt tyder på at bilføreren i den ene bilen sovnet bak rattet, og at det var dette som gjorde at bilen havnet i motsatt kjørefelt.