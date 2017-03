Sp vil ikke ta stilling til velferdsprofitt før etter valget

TRONDHEIM (NRK): Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) er skuffet over at Senterpartiets landsmøte venter med å ta stilling til en uttalelse om profitt i velferdssektoren. – Jeg opplever at man skygger banen, sier hun.