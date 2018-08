Pågrepet etter brann

Politiet har pågrepet en person etter brannen i Solheimslien. – Vi fikk først melding om at noen hadde tatt seg inn i en leilighet og rasert og knust inventar. Kort tid etter kom det melding om røyklukt fra stedet. Det hadde begynt å brenne, men brannen ble raskt slukket, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i politiet. En mann i 20-årene ble pågrepet for å ha tent på brannen og det som trolig er et innbrudd.