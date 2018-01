Øystesevassdraget blir vernet

Høyre, Frp og Venstre går i sin nye politiske plattform inn for å legge Øystesevassdraget inn i verneplanen for vassdrag. Det skriver BT. Miljøpartiet De Grønne, SV og Senterpartiet har tidligere foreslått det samme. Det gjør at det er flertall for forslaget i Stortinget.