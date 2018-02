Overlast og for stor breidde

Statens vegvesen gjennomførte i går kveld ein kontroll på E134 ved Seljestad. 61 køyretøy var innom kontrollplassen og dei fleste hadde ting på stell. To fekk bruksforbod for stor breidde og overlast. – Mykje bra under kontrollen, skriv Vegvesenet i loggen.