Ønsker å fremskynde nye E134

Politikere, næringsliv og interesseorganisasjoner ønsker å fremskynde planene for ny E134 mellom Solheim i Vindafjord og Bakka i Etne. Etter planen skal veien først utbedres etter 2030. På et møte i Haugesund torsdag ble det tatt til orde for å forsere utbyggingen, som etter planen vil koste 4,5 milliarder kroner.