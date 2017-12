Offentliggjør tusenvis av bilder fra andre verdenskrig

Oslo 1944: Tyskerne i Norge rekvirerer alt de kan få tak i av landets egen produksjon av matvarer. Det lille som måtte bli igjen overlates generøst til sivilbefolkningen. Bildet viser en situasjonen i Oslo. Tyske lastebiler er ankommet til et tyske potetlager med sin last. For sivilbefolkningen var poteter en matvare det var umulig å få tak i.

Ukjent fotograf/NTBs krigsarkiv/ Digitalarkivet