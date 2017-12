Nytt jordras i Norheimsund

Eit ras har treft ein garasje i Sundsvik i Norheimsund. Politiet opplyser at det er stor rasfare i området som følger av svært fuktig grunn. – Fleire bustader er evakuerte. Me har råda dei til ikkje å bu i bustaden i natt. Me kjenner ikkje til omfanget av raset, men det har gått gjennom ein garasje, seier operasjonsleiar Hans-Eirik Thue.