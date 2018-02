Nye tider på turhyttene: Nå kan man bestille seng på forhånd

Den Norske Turistforening (DNT) har i alle år hatt prinsippet om «førstemann til mølla» på sine 500 hytter til fjells.

Men nå er det nye tider. I år utvider de prøveordningen med forhåndsbestilling av sengeplasser.

– Vi vet at noen synes det er skummelt å ikke vite om de har en seng å komme til. Vi håper at flere barnefamilier og andre vil dra på tur hvis de kan forhåndsbestille overnatting, sier daglig leder Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag.

Foreningen er likevel tydelig på at ingen skal avvises, og at alle skal få tak over hodet.

Forhåndsbestillingen i DNTs selvbetjente og ubetjente hytter over store deler av landet skjer via et nytt felles bookingsystem.

HÅPER PÅ FLERE GJESTER: Daglig leder Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag håper at flere tør å dra til fjells når de vet at de får en seng å sove i. Foto: Asle Hella / NRK

Bruker erfaringer fra markahyttene

Markahyttene rundt Oslo har hatt en bestillingsløsning for sengeplass i flere år, og Stavanger Turistforening har prøvd ut ordningen i to år. Det er erfaringene derfra som gjør at tilbudet utvides til resten av landet.

– Vi starter med noen av våre mest tilgjengelige, største og mest brukte hytter, forteller Ødven i Bergen og Hordaland Turlag.

Maksimalt halvparten av sengene blir tilgjengelig for forhåndsbestilling, fordelt på noen soverom og noen av sengene i sovesalene.

– Målet er å få skrudd opp nummerskilt på sengene på de første hyttene i god tid før påske.

Turistforeningens hytter Ekspandér faktaboks Over 500 hytter spredd over hele landet kan brukes av alle. Hyttene er eid og drives av lokale medlemsforeninger i Den Norske Turistforening (DNT). Oversikt over alle hyttene finnes på UT.no. Betjeningsgrad på hyttene: Ubetjent hytte Dette er små hytter (5–25 sengeplasser). Hyttene er utstyrt med senger og dyner (på enkelte kun tepper), kokemuligheter med kjeler, dekketøy og ved. Hyttene er åpne eller låst med DNTs standardnøkkel. Selvbetjent hytte Som ubetjent hytte, men med et matvarelager med middagsretter, pålegg, knekkebrød og lignende, som kan kjøpes. Hyttene er åpne eller låst med DNTs standardnøkkel. Betjent hytte Disse drives av et vertskap og har servering av måltider. Flere av de betjente hyttene har et ubetjent- eller selvbetjent tilbud når den betjente delen er stengt.

Her er det mulig å bestille seng ved å kontakte hytten. Etter hvert skal disse hyttene finnes i et felles bookingsystem, sammen med ubetjente- og selvbetjente hytter. Nødbu Ulåste buer/små hytter uten madrasser og dyner for overnatting. Som regel er det ved til oppvarming og propan til koking. Ofte er det òg sengebrisker på nødbuene slik at man kan overnatte dersom man har med sovepose og liggeunderlag. Kilde: dnt.no

Slutter å prioritere familier og eldre

Ødven håper Turistforeningen klarer å bevare «DNT-ånden», der folk er vennlige, fleksible og tar hensyn til hverandre.

For å klare å sette av halvparten av sengene til forhåndsbestilling, fraviker foreningen prinsippet om at barnefamilier og eldre skal ha fortrinnsrett til sengene.

– Det er kjempeviktig for oss å ta vare på fellesskapsfølelsen og kulturen om at i fjellet er alle like. Det skal fremdeles være plass til alle på hyttene. Vi vil videreføre tradisjonen om at friluftsliv skal være ukomplisert. Det skal være enkelt å bare gå på tur – og bare komme frem, sier Ødven.

VENTER PÅ SKILT: Slik ser et av soverommene på den selvbetjente hytten Hallingskeid ut. Her skal nummerskiltene på sengene være på plass før påske. Foto: Joakim Vatnaland / Bergen og Hordaland Turlag

Felles bestillingsløsning

DNTs prosjektleder Hartvik Amdal sier den felles bestillingsløsningen nå tilbys alle lokale turistforeninger.

– Det blir spennende å se hvordan tilbudet blir mottatt, sier Amdal.

Disse lokale turistforeningene har tatt løsningen i bruk for én eller flere hytter:

DNT Oslo og Omegn

Stavanger Turistforening

Ålesund-Sunnmøre Turistforening

Molde og Romsdal Turistforening

DNT Vansjø

Disse blir de neste som tilbyr forhåndsbestilling av senger:

Bergen og Hordaland Turlag

Nord-Trøndelag Turistforening

Bodø og Omegns Turistforening

DNT Sør

Notodden Turlag

m.fl.

