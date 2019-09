Nye samtaler med Høyre

Mye tyder på at Høyre blir en del av koalisjonen som skal lede nye Alver kommune. Onsdag ble det klart at Sp, KrF og Ap åpner for et samarbeid med partiet i stedet for «miljøblokken» MDG, V, SV og Rødt. – Samtalen med Høyre var så positiv at vi skal snakke mer sammen. Forhåpentligvis lander vi dette i løpet av uken, sier Øyvind Oddekalv (Ap), som i dag er ordfører i Meland.