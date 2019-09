Vil beholde Byrknes

MDG, Venstre, SV og Rødt går sammen for å sikre seg innflytelse i Alver etter valget, skriver Nordhordland. SP, Ap og KrF mangler ett mandat for å sikre seg flertall. De fire småpartiene vil blant annet kreve at KrFs nåværende ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes, blir ordfører i stedet for SPs Sara Sekkingstad.