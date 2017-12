Ny tiltale mot tidligere politimann

Tidligere politimann i Odda, Johan Martin Vie, har nå fått ny og mer alvorlig tiltale mot seg, skriver BT. Vie ble for syv år siden dømt til forvaring i ti år for menneskehandel og seksuelle overgrep mot mindreårige gutter. Da han ble sluppet ut på prøve i fjor høst mener politiet han fortsatte ugjerningene. Politiet har også funnet en PC med over 2000 grove bilder og videoer som gjør at de vil kreve fem år forlenget forvaring.