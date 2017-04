Ny sjef på KK

Assisterende fylkeslege Sjur Lehmann blir ny direktør ved Kvinneklinikken. – Han har viktig erfaring fra Fylkeslege og fra sykehus. Han har et godt potensial for å bli en god direktør på KK, sier administrerende direktør ved Helse Vest, Eivind Hansen til BT. Lehmann overtar etter at Ingrid Johanne Garnes ga seg i desember i fjor.