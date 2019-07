Norskeid skip fant ubåt etter 50 år

Mandag meldte det franske forsvarsdepartementet at båten var funnet, 51 år etter at den forsvant under en militærøvelse utenfor marinebasen i Toloun på sørøstkysten av Frankrike.

Saken har fått stor oppmerksomhet i franske medier. «Etter 51 år med stillhet og sorg for familiene til de savnede, har nyheten endelig kommet», innleder storavisen Le Monde i sin omtale.

Forsvarmininister Florence Parly omtaler funnet som en «suksess, en lettelse, og en teknisk bragd» i en kommentar på Twitter. Hun legger til at tankene går til familiene som har ventet i mange år på å få vite hva som skjedde med deres kjære.

52 personer om bord

Båten tilhørte den franske marinen og forsvant i januar 1968 med et mannskap på 52. Ifølge nyhetsbyåret AFP ble båten funnet på 2350 meters dyp, 45 kilometer vest for Toulon.

Årsaken til at ubåten forsvant har aldri blitt endelig fastslått, men en missileksplosjon eller problemer med roret har vært blant hovedteoriene. Ifølge The Guardian forsvant båten på bare fire minutter.

Nå håper de pårørende at funnet skal kunne gi noen nye svar på hva som skjedde.

Det har blitt gjort flere mislykkede forsøk på å finne den savnede båten tidligere. I 2018 bestemte den franske regjeringen å gjøre et nytt forsøk på å finne ubåten, etter press fra de pårørende, ifølge Reuters.

Funnet av norskeid skip

Den savnde ubåten ble funnet av det norskregistrerte skipet «Seabed Constructor». Det opplyser en fransk marineoffiser til nyhetsbyrået AFP, ifølge The Guardian.

Fartøyet er bygd av Kleven Verft og eid av det norske rederiet Swire Seabed, men er nå utleid til det amerikanske selskapet Ocean Infinity, ifølge NTB.

Det samme fartøyet fant i november i fjor en argentinsk ubåt som ett år tidligere forsvant utenfor kysten av Argentina.

Skipet skal ha blitt funnet i tre deler ved hjelp av moderne sonar- og droneteknologi, ifølge Reuters.

Flere ubåter ble sporløst borte i løpet av 1960-årene. I 1968 forsvant hele fire ubåter fra ulike land og i ulike farvann, ifølge NTB.

NORSKEID: Skipet som fant ubåten, «Seabed Constructor», eies av det bergensbaserte rederiet Swire Seabed. Det er for tiden utleid til amerikanske Ocean Infinity. Foto: AFP PHOTO/NA

Vil ikke kommentere

NRK vært i kontakt med driftssjef William Trenchard i Swire Sebad, som ikke vil kommentere funnet. Det ønsker heller ikke kommunikasjonssjef Mark Antelme i Ocean Infinity.

Han bekrefter imidlertid at skipet har kontrakt med selskapet, og at det er godt egnet til slike operasjoner.

«Seabed Constructor» var også delaktig da ubåten «Ara San Juan» ble funnet utenfor kysten av Argentina i november 2018 etter å ha vært savnet i ett år.

Ingen av mannskapet på 44 overlevde forliset.