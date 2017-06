Nett-behandling av søvnproblem

Folkehelseinstituttet (FHI) vil tilby gratis selvhjelpsprogram på internett til personer som sliter med kroniske søvnproblemer. Forskere fra bla. Universitetet i Bergen har testet selvhjelpsprogrammet og funnet det effektivt i behandlingen av kronisk insomni, ifølge Dagbladet. FHI håper å gjøre et seksukers behandlingsopplegg over internett til et gratis helsetilbud til alle i Norge i løpet av kort tid, skriver NTB.