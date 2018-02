Narkotika blant russen

Politiet på Geilo har opplysninger om bruk av flere narkotiske stoffer under russetreffet der i helgen, skriver BA. Flere skal også ha vært på legevakten på grunn av for mye alkohol. Likevel sier politiet at russen har oppført seg bedre i år enn i fjor. Da var det mye bråk og skadeverk.