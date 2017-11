Mye nedbør i vente i vest

Det ventes 90-120 mm nedbør på 24 timer i Sunnhordland fra sent onsdag ettermiddag. Dette vil komme i midtre og indre strøk. Sent torsdag ventes lokalt kraftige vindkast, 35-40 m/s nord for Hardangerfjorden. Det er forløping ikke ventet ekstremvær i Hordaland.