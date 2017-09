Minst 1600 stemmer ikkje talde

Teljekorpset i Bergen er ikkje i mål med teljinga av førehandsrøystene. – Så langt er det rundt 1600 stemmer som ventar på å bli talde. Me ventar også på éi siste forsending med post, seier valkoordinator Elin Solberg. Dersom stemmene ikkje er levert innan klokka 17, blir dei makulerte. Terje Breivik manglar per no 22 stemmer for å få Hordaland sitt siste direktemandat til Stortinget. Før dei siste stemmene er talde er Torkil Åmland (Frp) inne med knapp margin.