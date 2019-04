Mener Stølsheimen er berget

Naturvernforbundet i Hordaland mener NVE sitt vindmølleforslag betyr at Norsk Vind Energi ikke kan få konsesjon for utbygging i Stølsheimen. Ledelsen var samlet i Bergen da rapporten ble offentliggjort. Naturvernforbundet er kritisk til at andre deler av Hordaland blir sett på som attraktive utbyggingsområder.