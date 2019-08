Melding om brann i hus

Nødetatene rykker ut til Edvardsens gate i Sandviken i Bergen etter melding om brann i et hus. – Beboerne sier de har klart å slukke brannen selv. Det skal ha startet i et sikringsskap. Brannvesenet er på vei inn for å sjekke huset, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Dag Olav Sætre.