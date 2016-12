Melder lekter-hærverk til politiet

Eide Marine i Høylandsbygd på Halsnøy mistenker at noen natt til julaften skar over tauene til seks lektere og en slepebåt, slik at de havnet på rek og kom i land på Sandvoll, på andre siden av fjorden. Georg Eide sier til Kvinnheringen at de har anmeldt hendelsen. – Du kan jo tenke deg hvor farlig det er når en hundre meter lang og 27 meter bred lekter havner på rek, det kunne blitt livsfarlig, sier han.