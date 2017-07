McDonalds i Rådalen Norges største

Denne uken passerer McDonalds i Rådalen 100 ansatte. Fastfood-restauranten ved Lagunen er med det Norges største. — Det er nok mange grunner til at det går så godt for oss. Vi har jo kjøpesenteret like ved, og mange bedrifter rundt om i området, sier daglig leder Marius Kyte Alfheim til Fanaposten.