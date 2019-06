Mann truleg omkommen

Ein mann er truleg omkommen etter at han fall over bord frå passasjerferja «Stavangerfjord» utanfor Mandal i natt. Ferga var på veg frå Hirtshals til Bergen via Stavanger då ulykka skjedde. Det er blitt lett etter mannen i natt utan resultat. Redningsaksjonen er no avslutta.