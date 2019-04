Mann i 30-åra på Stord mista livet

Ein mann i 30-åra omkom etter å ha fått ein bil over seg på Stord førre måndag, skriv Sunnhordland. Ulykka skjedde på privat eigedom under reparasjonsarbeid. Lensmann Roald Raunholm opplyser at politiet fekk bekrefta dødsfallet fredag ettermiddag.