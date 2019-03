Mamma til elleve barn: – Store familier møter fordommer

– Det er en livsstil, sier ellevebarnsmor Esther Benedicte Vabø.

Sammen med mannen Trond bestemte paret seg tidlig for å få mange barn. I dag har paret barn i alderen ett til 21 år.

– Jeg har alltid vært glad i barn. Fra jeg var 15–16 år tenkte jeg at «når jeg blir stor og gifter meg, da skal jeg ha mange barn», sier Vabø.

Men selv om ønsket ble oppfylt, forteller Vabø om at du hun blir møtt med fordommer når familien er så stor.

– Vi har hatt barn i mange år, og møtt en del fordommer og hatt våre opplevelser. Andre som gjerne akkurat har fått nummer fem, forteller at de plutselig blir møtt med fordommer blant foreldre, venner eller naboer. De blir helt knust av det, sier Vabø.

Historisk lave fruktbarhetstall

De siste ti årene har fruktbarheten i Norge falt hvert eneste år, og det samlede fruktbarhetstallet i fjor var 1,56 barn per kvinne. Det er det laveste som noen gang er målt i Norge, viser tall fra SSB som kom denne uken.

– Vi lurer veldig på hvorfor førstefødselsalderen øker såpass kraftig, sier seniorforsker Astri Syse i Statistisk sentralbyrå.

De to siste årene har gjennomsnittsalderen for førstefødsel økt fra 29 til 29,5 år. Økningen er dramatisk, mener Syse.

NEDGANG: SSBs kurve over Samlet fruktbarhetstall (SFT) i perioden 1970–2018. Foto: SSB

– Dette er kvinner som er såpass gamle at de er ferdig med utdanning. Vi trodde det var hovedårsaken til at man utsatte sin første fødsel, men nå er spørsmålet om det skyldes arbeidslivet. At kvinner venter til man er i fast stilling, sier Syse.

– Folk tror vi glemmer barn

I nyttårstalen til Erna Solberg ba hun det norske folk lage flere barn. Det tror ellevebarnsmor Vabø er lettere sagt enn gjort.

– Hun tenkte selvfølgelig ikke at folk skulle få så mange barn som vi har fått, men jeg tror samfunnet må legge det mer til rette for dem som velger å få barn.

I Facebook-grupper for foreldre med mange barn fortelles det om negative opplevelser.

– Folk tror at vi ikke klarer å se hver enkelt. De tror at man med flere enn tre-fire barn mister kontroll, og glemmer barn eller ikke klarer å se barna. Jeg tror folk synes synd på ungene. Det er det de fleste forteller, sier Vabø.

– Også er det selvfølgelig det økonomiske. Der går det i kommentarer som «dine barn får vel ikke det», «dere har vel ikke råd til det», «hvor kommer pengene fra?».

– Problematisk

Syse i SSB mener det vil føre til et samfunnsmessig problem om fødselstallene forblir lave.

– Et lavt antall barn vil føre til en større eldreomsorgsbyrde. Det blir få personer i yrkesaktiv alder som skal ta vare på stadig større andel eldre, sier Syse.