Må hente inn ekstra vakthald

Bergens Tidende må i år punge ut for ekstra vakthald og vegsperringar under dagens lysfest. Sjefredaktør Øyulf Hjertenes seier sikringstiltaka aldri før har vore så store. Leiar for politiet i Bergen, Olav Valland, seier til BA at dei må planleggje for det verst tenkelege, og at auka krav til tryggleik på slike arrangemeng er ein følge av tryggleikssituasjonen i heile Europa.