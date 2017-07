Må «Havnesjefen» dø?

Svaner er i utgangspunktet fredet i Norge. Dessuten er vi midt inne i fuglenes hekkesesong. Årsaken til at det nå blir diskutert å ta livet av svanen er at den angrep en jente sist uke da hun skulle bade. Svanen tok tak i barnet og dro henne under vann.

– Det er jo først og fremst avliving som står i fokus hos oss akkurat nå. Hendelsen med jenten var alvorlig, sier fungerende ordfører i Os kommune, Laila Reiertsen (Frp).

– Men det er klart vi tar imot alle råd ifra dem som kan dette og vet hva som bør gjøres. Flytting er en annen mulighet.

En institusjon i Os

Skjebnen til svanen «Havnesjefen» er et hett diskusjonstema i Hordalandskommunen. mange setter pris på den aggressive fuglen, og viser til at den bare forsvarer revir og avkom. Andre mener fuglen er farlig og bør bøte med livet.

Flere ganger har fuglen blitt påkjørt av båter. En gang fikk den en alvorlig skade i den ene foten, og ble berget av den lokale dyrlegen på kommunens regning. Men nå kan kjendissvanens dager snart være talte.

Slik åtferda til Havnesjefen har utvikla seg er no grensen nådd for kva vi meiner er forsvarleg. Fleire innbyggjarar har i den seinare tid vore i kontakt med oss og melder om svært aggressiv åtferd frå denne svanen, sjølv om ein gjer sitt beste for ikkje å provosera. Nils-Petter Borge, kommunalsjef i Os kommune

Etter hendelsen på fredag skrev kommunalsjef Nils-Petter Borge et brev til Fylkesmannen og ba Fylkesmannen om å fatte et vedtak. Men kommunen fikk beskjed om at de måtte bestemme skjebnen til «Havnesjefen» selv, skriver Midtsiden.

– For min del er jeg spesielt opptatt av dette med liv og helse. Vi kan ikke godta at et barn blir angrepet på denne måten, sier fungerende ordfører Laila Reiertsen.

BESTEMMER SKJEBNEN TIL «HAVNESJEFEN»: Laila Reiertsen er fungerende ordfører i Os kommune. Foto: Frp

Blåmerker etter angrepet

Laila Reiersen har selv vært på besøk hos den angrepne jenten og familien hennes i helgen.

– Hun ble jo veldig oppskaket og fikk vel nærmest sjokk. Etter episoden med svanen har hun vært uvanlig stille og innesluttet, sier Reiertsen.

– Jenten har blåmerker bak øret og også merker på skulder og rygg. Det kunne ha endt skikkelig ille om for eksempel angrepet hadde kommet i ansiktet.

Reiertsen sier at kommunen må stå sammen med familien, og gi de den støtten de trenger. Hun forteller at tilbakemeldingene fra jenten sine foreldre veier tungt i avgjørelsen om skjebnen til «Havnesjefen».

– Men vi må gå gjennom alt vi har fått tilsendt fra Fylkesmannen, og gjøre dette på en ryddig måte. Det er jeg veldig opptatt av.

PÅ FAMILIETUR: «Havnesjefen» på tur med make og et tidligere ungekull. Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK