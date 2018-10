Lillestrøm-fansen med unnskyldning

Lillestrøms supportere får ros. Søndag stilte de med et nytt banner under kampen mot Rosenborg. Her beklaget de oppførselen overfor Brann-supporteren, som ble skadet i en T-bane-ulykke. «Unnskyld Jørgen!», stod det på banneret. Blant dem som gir Lillestrøm-fansen ros er Brann-supporteren, Gjert Moldestad.