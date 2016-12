Leteaksjon på Voss er avsluttet

Politiet melder at redningsmannskapet har kommet frem til turfølget.

– Det står etter forholdene bra til med de og redningsmannskapet har startet med å transportere de ned fra fjellet, sier Arve Samsonsen, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Turfølget var på vei til Volahytta på Volafjellet i Voss da de mistet veien og ikke visste hvor de var.

Det snør, skal være mørkt og glatt i området.

Brannvesenet på Voss rykket ut med beltegående ATV og henger. De skal være godt kjent i området, det gikk også en vei til området turgåerne befant seg i.

Politiet fikk meldingen klokken 17:05. To timer senere meldte politiet at de har fått en oversikt over hvor personene befant seg.