Politiet fikk melding om brannen i Loddefjordveien i Bergen klokken 01.11 natt til tirsdag.

– Flere beboere i blokken meldte fra om at det var full fyr i en leilighet. Alle nødetatene rykket ut, og kom raskt frem til stedet. Der var det åpne flammer og kraftig røykutvikling fra en leilighet, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt.

Like før klokken 01.30 hadde brannvesenet kontroll på brannen.

– En person ble funnet død i leiligheten der det brant. Vedkommende er foreløpig ikke identifisert, sier Kronen.

Politiet vet ikke hva som er årsaken til brannen. Leiligheten vil bli undersøkt i løpet av dagen.

Kvinne i 30-årene døde

I 13-tiden opplyser Svein Føllesdal, etterforskningsleder på Bergen vest politistasjon, at de vet hvem som døde i brannen.

Det var en 35 år gammel kvinne, som bodde i leiligheten der brannen startet.

– Det var røykdykkere som tok seg inn i leiligheten hennes, der det var full fyr. De fant henne, og hun ble hentet ut og erklært død noe seinere på natten, sier Føllesdal.

De nærmeste pårørende er varslet.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken eller detaljer om hva som kan ha skjedd. Vi venter nå på at krimteknikere kan komme seg inn der i dag eller i morgen, sier Føllesdal.

Alle de siste evakuerte har i ettermiddag fått beskjed om at de kan flytte hjem.

SE VIDEO: Morten Langballe er nabo til kvinnen som døde i blokkbrannen i Loddefjord i natt. Intervjuer: Dyveke Buanes.

Våknet av brannsirener

Morten Langballe bor i 11. etasje i blokken, og ble vekket av brannsirenene i natt.

– Jeg gikk ut for å se hvor lyden kom fra, og skjønte at det brant i min blokk. Jeg klarte ikke å tenke så mye akkurat da, sier Langballe.

Han var ikke en beboerne som ble evakuert, og fikk lov å bli i leiligheten sin.

– Brannvesenet kom ikke og banket på hos meg. Der jeg befant meg var situasjonen rolig, og jeg ble ikke redd. Men jeg kjenner noen av dem som måtte være i grendehuset i natt, sier Langballe.

Evakuert til grendehus

En del av de 157 beboerne i blokken ble evakuert til et grendehus i nærheten, mens andre ble oppfordret til å holde seg innendørs med vinduene lukket.

– Vi var heldige og fikk bruke et grendehus like ved, for det var kjølig ute i natt, sier Kronen.

Beboerne i tre leiligheter fikk først ikke vende tilbake til leilighetene sine, og oppholdt seg hos familie og venner, opplyser politiet. De resterende beboerne fikk allerede i natt komme hjem.

Én person ble kjørt til legevakt etter å ha pustet inn røyk, men utover dette er det ikke meldt om andre skadde.