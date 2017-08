Kritiserer sikkerheten ved museet

Sikkerhetsekspert Ton Cremers slakter sikkerheten ved Universitetsmuseet etter at tyver stakk av med rundt 400 gjenstander, skriver BT. – Å sette opp et stillas utenfor et museum, medfører risiko. Museet har vært dumme og kunne like gjerne ha satt opp en stige og latt tyvene klatre inn, sier Cremers til avisen. Fagdirektør ved museet, Henrik von Aches, hevder stillaset var sikret.