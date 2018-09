Kritikk til Bergen fengsel

Bergen fengsel får kritikk i en rapport fra Europarådets komité for torturforebygging (CPT), skriver BT. Komiteen besøkte fengselet i juni. De reagerer blant annet på at innsatte har vært innelåst på cellen 23 timer i døgnet uten at de skal utgjøre noen trussel for sikkerheten. Fengselsleder Harald Åsaune sier til avisen at han ikke ønsker å uttale seg før han får den endelige rapporten.