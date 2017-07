KrF vil ha pornofilter

KrF vil sikre at barn ikke har tilgang på porno gjennom en aldersverifisering med for eksempel bank-ID på pornografiske nettsider. Torgeir Waterhouse i IKT Norge mener en ID-løsning er problematisk for personvernet, og frykter at opplysninger fra en ID-innlogging kan havne på avveie.