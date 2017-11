Krever 10 mill. fra sykkel-VM

Politidirektoratet (POD) opprettholder millionkravet mot sykkel-VM. Dermed følger de ikke anbefalingen fra Vest politidistrikt om at store deler av gjelden ettergis, skriver BT. POD viser til at det ikke er gode grunner for å ikke kreve refusjon, og at sykkel-VM er et stort kommersielt arrangement.