Krev norskopplæring på nynorsk

Odda kommune krev at vaksne innvandrarar på norskopplæring blir sikra lærebøker på nynorsk. Det må stortinget og regjeringa sørga for, meiner ordførar Roald Aga Haug (Ap). Han seier både lærarar og innvandrarar er misnøgde med at dei to målformene ikkje er jamstilte i vaksenopplæringa slik som i grunnskulen.