Kostbar fergesatsing

Det er kostbart for Hordaland å være foregangsfylke for

elektriske ferger. Årlig må de ut med 600 millioner kroner i tilskudd. En dobling sammenlignet med tilskuddene til de gamle dieselfergene, skriver Klassekampen. – Miljøresultatene etter omstillingen har vært enda bedre enn da vi vedtok å satse på lavutslipp. Det vises at det var rett av oss å være visjonærer, og ikke bare tenke på kostnader, sier Fylkesvaraordfører Pål Kårbø (KrF).