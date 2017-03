Knivstukket av menn på motorsykkel

To menn knivstakk like før kl. 06.00 en mann som kom gående i Løbergsveien i Bergen. Mannen er rispet med kniv, og har fått sydd noen sting i magen. Politiet leter etter de to. Den ene hadde på seg svart hjelm, brun bukse, svart jakke og marsjstøvler.