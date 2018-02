Klatrere nede fra isveggen

De to franske isklatrerne har nå klart å komme seg ned i juvet under Vøringsfossen ved egen hjelp. De må imidlertid løftes ut med helikopter. Klatrerne har fått en del is over seg da de klatret ned, men er trolig ikke alvorlig skadet, opplyser politiet.