Kjørte utfor veien

En mann er fratatt førerkortet etter at at han kjørte i grøften ved Frekhaug senter. Bilen kom over i motsatt kjøreretning og kjørte utfor veien. Ingen ble skadd i ulykken. Sjåføren har forklart politiet at han kan ha sovnet, og førerkortet hans er derfor beslaglagt.