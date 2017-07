Kjørte i busskur på Voss

En utenlandsk mann kjørte sent i går kveld inn i et busskur på E16 ved Bulken på Voss. Han ble fraktet til Voss sjukehus med smerter i ryggen. Mannen har forklart at han var trøtt, og politiet mistenker derfor at han kan ha sovnet. Førerkort er beslaglagt, og sak blir opprettet.