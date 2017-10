Det var like før klokken 18 at flere kunder meldte om hosting samt kløe og svie i halsen. Senteret ble raskt evakuert og mannskaper fra Bergen brannvesen er nå inne for å kontrollere hva som har skjedd.

– De har konstatert at det er en viss lukt inne i senteret uten at kilden så langt er funnet, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt til NRK.

Et vitne forteller til NRK at det var en omfattende utrykning fra nødetatene.

– Det kom flere politibiler og mange ambulanser. Brannvesenet sendte også flere biler. Politiet satte opp sperringer og viste folk bort fra området, sier vitnet til NRK.

Mange til sykehus

Til sammen 15 eller 16 personer ble sendt til Haukeland universitetssykehus for kontroll. Flere andre fikk behandling i ambulansene på stedet.

Senterleder Trude Løvaas sier til BT at det var normal ettermiddagstrafikk på senteret da evakueringsordren kom.

– Jeg vet ikke mer enn dere akkurat nå. Hva som har skjedd og hva som er årsaken må vi få komme tilbake til, sier hun.

Det var en vekter som ringte nødetatene. Vekteren hadde ifølge 110-sentralen hostelignende symptomer. Flere vitner meldte om merkelig lukt i området før senteret ble evakuert.

Har ikke funnet noen årsak

SENTERET ÅPNET: Innsatsleder Ivar Kant i Vest politidistrikt. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Like før klokken 21 kunne Sletten senter igjen åpnes. Årsaken til lukten er imidlertid fortsatt ukjent.

– Vi har søkt etter kilden til det ubehaget kundene har kjent da de var inne på senteret. Det er imidlertid ikke funnet noen feil ved ventilasjon- og kjøleanlegg. Så årsaken vet vi ikke, sier innsatsleder Ivar Kvant til NRK.

– Anlegget på senteret er friskmeldt av brannvesenet og de ansvarlige for ventilasjonsanlegget. Siden det heller ikke er gjort andre funn kan senteret nå åpnes.

OPPLEVDE EVAKUERINGEN: Stein Are Sælemyr arbeider ved Sletten senter i Bergen. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Ingen stor dramatikk

Stein Are Sælemyr arbeider selv på Sletten senter. Han opplevde evakuering som udramatisk:

– Brannalarmen gikk og vi ble bedt om å evakuere. Vi stod lenge rett utenfor inngangsdøren. Etter en stund ble vi geleidet vekk av politiet. Noen av dem rundt med hostet litt.

– Kjente du selv noen lukt?

– Nei, ingenting. Jeg reagerte ikke på noe som helst, sier Sælemyr til NRK.

Bybanen går forbi senteret, men stopper ikke.